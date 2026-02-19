SPI-Wert Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kuros (Kuros Biosciences) von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Kuros (Kuros Biosciences)-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Kuros (Kuros Biosciences)-Anteile bei 20,19 CHF. Bei einem Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 49,522 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 264,80 CHF, da sich der Wert eines Kuros (Kuros Biosciences)-Anteils am 18.02.2026 auf 25,54 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 26,48 Prozent.

Kuros (Kuros Biosciences) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 993,25 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at