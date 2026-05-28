Kuros Aktie

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WKN DE: A2ALS5 / ISIN: CH0325814116

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Performance im Blick 28.05.2026 10:03:14

SPI-Wert Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kuros (Kuros Biosciences) von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Kuros (Kuros Biosciences) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Kuros (Kuros Biosciences)-Anteile letztlich bei 1,35 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 74,074 Kuros (Kuros Biosciences)-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 27.05.2026 auf 21,66 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 604,44 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1 504,44 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Kuros (Kuros Biosciences) belief sich jüngst auf 865,46 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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