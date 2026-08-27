Kuros Aktie
WKN DE: A2ALS5 / ISIN: CH0325814116
|Lukrative Kuros (Kuros Biosciences)-Anlage?
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27.08.2026 10:03:21
SPI-Wert Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kuros (Kuros Biosciences) von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 2,50 CHF. Bei einem Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 400,000 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.08.2026 gerechnet (21,24 CHF), wäre die Investition nun 8 496,00 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 749,60 Prozent.
Der Kuros (Kuros Biosciences)-Wert an der Börse wurde auf 850,22 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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