Kuros Aktie

Kuros für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ALS5 / ISIN: CH0325814116

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitables Kuros (Kuros Biosciences)-Investment? 29.01.2026 10:03:56

SPI-Wert Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kuros (Kuros Biosciences) von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Kuros (Kuros Biosciences) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 22,60 CHF. Bei einem Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 44,248 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 149,56 CHF, da sich der Wert einer Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie am 28.01.2026 auf 25,98 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 14,96 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Kuros (Kuros Biosciences) belief sich zuletzt auf 1,05 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Kuros (Kuros Biosciences)

mehr Nachrichten