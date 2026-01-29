Kuros Aktie
WKN DE: A2ALS5 / ISIN: CH0325814116
|Profitables Kuros (Kuros Biosciences)-Investment?
|
29.01.2026 10:03:56
SPI-Wert Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kuros (Kuros Biosciences) von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 22,60 CHF. Bei einem Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 44,248 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 149,56 CHF, da sich der Wert einer Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie am 28.01.2026 auf 25,98 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 14,96 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Kuros (Kuros Biosciences) belief sich zuletzt auf 1,05 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
