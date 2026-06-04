SPI-Wert Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Kuros (Kuros Biosciences)-Papiers betrug an diesem Tag 2,47 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 404,858 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 03.06.2026 auf 18,86 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 635,63 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 663,56 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Kuros (Kuros Biosciences) eine Marktkapitalisierung von 742,57 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at