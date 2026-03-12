Kuros Aktie
WKN DE: A2ALS5 / ISIN: CH0325814116
|Profitables Kuros (Kuros Biosciences)-Investment?
|
12.03.2026 10:03:19
SPI-Wert Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kuros (Kuros Biosciences) von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Kuros (Kuros Biosciences)-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 2,24 CHF wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie investiert hat, hat nun 446,429 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien wären am 11.03.2026 12 696,43 CHF wert, da der Schlussstand 28,44 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1 169,64 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Kuros (Kuros Biosciences) belief sich zuletzt auf 1,11 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Kuros (Kuros Biosciences)
|28,75
|0,00%
