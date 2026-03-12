Kuros Aktie

WKN DE: A2ALS5 / ISIN: CH0325814116

Profitables Kuros (Kuros Biosciences)-Investment? 12.03.2026 10:03:19

SPI-Wert Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kuros (Kuros Biosciences) von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Kuros (Kuros Biosciences)-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 2,24 CHF wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie investiert hat, hat nun 446,429 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien wären am 11.03.2026 12 696,43 CHF wert, da der Schlussstand 28,44 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1 169,64 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Kuros (Kuros Biosciences) belief sich zuletzt auf 1,11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

