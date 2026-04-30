Kuros Aktie
WKN DE: A2ALS5 / ISIN: CH0325814116
|Lohnendes Kuros (Kuros Biosciences)-Investment?
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30.04.2026 10:03:37
SPI-Wert Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kuros (Kuros Biosciences)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Kuros (Kuros Biosciences)-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier 1,42 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7 042,254 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 147 887,32 CHF, da sich der Wert einer Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie am 29.04.2026 auf 21,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1 378,87 Prozent angezogen.
Am Markt war Kuros (Kuros Biosciences) jüngst 860,33 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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