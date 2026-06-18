Kuros Aktie

Kuros für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ALS5 / ISIN: CH0325814116

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Kuros (Kuros Biosciences)-Investition 18.06.2026 10:04:37

SPI-Wert Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kuros (Kuros Biosciences) von vor einem Jahr gekostet

Wer vor Jahren in Kuros (Kuros Biosciences) eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit Kuros (Kuros Biosciences)-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie an diesem Tag bei 25,70 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie investiert, befänden sich nun 3,891 Kuros (Kuros Biosciences)-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie auf 19,60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 76,26 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 23,74 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Kuros (Kuros Biosciences) eine Börsenbewertung in Höhe von 797,20 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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