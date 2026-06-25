Kuros Aktie

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WKN DE: A2ALS5 / ISIN: CH0325814116

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Kuros (Kuros Biosciences)-Investmentbeispiel 25.06.2026 10:04:10

SPI-Wert Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von vor 3 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 1,29 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 775,194 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 186,05 CHF, da sich der Wert eines Kuros (Kuros Biosciences)-Papiers am 24.06.2026 auf 18,30 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +1 318,60 Prozent.

Kuros (Kuros Biosciences) war somit zuletzt am Markt 717,65 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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