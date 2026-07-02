SPI-Wert Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Kuros (Kuros Biosciences) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Kuros (Kuros Biosciences)-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 2,35 CHF. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie investiert hat, hat nun 4 255,319 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie auf 18,44 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 78 468,09 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 684,68 Prozent.

Kuros (Kuros Biosciences) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 760,93 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at