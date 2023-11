SPI-Wert Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kuros (Kuros Biosciences) von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Kuros (Kuros Biosciences)-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bei 300,59 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,327 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 8,98 CHF, da sich der Wert einer Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie am 01.11.2023 auf 2,70 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 99,10 Prozent abgenommen.

Kuros (Kuros Biosciences) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 98,81 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at