Kuros Aktie
WKN DE: A2ALS5 / ISIN: CH0325814116
|Rentables Kuros (Kuros Biosciences)-Investment?
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13.08.2026 10:03:44
SPI-Wert Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kuros (Kuros Biosciences) von vor einem Jahr eingebracht
Kuros (Kuros Biosciences)-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 26,58 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie investiert, befänden sich nun 376,223 Kuros (Kuros Biosciences)-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 12.08.2026 8 653,12 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 23,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 13,47 Prozent eingebüßt.
Kuros (Kuros Biosciences) wurde am Markt mit 914,34 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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