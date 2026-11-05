Kuros Aktie

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WKN DE: A2ALS5 / ISIN: CH0325814116

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Kuros (Kuros Biosciences)-Anlage unter der Lupe 05.11.2026 10:03:20

SPI-Wert Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kuros (Kuros Biosciences) von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 28,70 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 348,432 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 04.11.2026 7 240,42 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 20,78 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 27,60 Prozent vermindert.

Kuros (Kuros Biosciences) wurde am Markt mit 807,33 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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