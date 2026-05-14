SPI-Wert Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Kuros (Kuros Biosciences) eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 14.05.2016 wurde das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 21,81 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 45,854 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 949,18 CHF, da sich der Wert eines Kuros (Kuros Biosciences)-Anteils am 13.05.2026 auf 20,70 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 5,08 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für Kuros (Kuros Biosciences) eine Börsenbewertung in Höhe von 749,24 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at