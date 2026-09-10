Kuros Aktie
WKN DE: A2ALS5 / ISIN: CH0325814116
|Langfristige Investition
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10.09.2026 10:03:55
SPI-Wert Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden Kuros (Kuros Biosciences)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Kuros (Kuros Biosciences)-Anteile an diesem Tag bei 23,76 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,209 Kuros (Kuros Biosciences)-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 79,21 CHF, da sich der Wert einer Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie am 09.09.2026 auf 18,82 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 20,79 Prozent verringert.
Der Kuros (Kuros Biosciences)-Wert an der Börse wurde auf 764,99 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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