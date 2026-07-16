Kuros Aktie

Kuros für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ALS5 / ISIN: CH0325814116

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Performance im Blick 16.07.2026 10:03:23

SPI-Wert Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Kuros (Kuros Biosciences)-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Kuros (Kuros Biosciences)-Anteile bei 29,20 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 34,247 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 15.07.2026 auf 21,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 736,30 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 26,37 Prozent verkleinert.

Alle Kuros (Kuros Biosciences)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 824,87 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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