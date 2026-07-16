Kuros Aktie
WKN DE: A2ALS5 / ISIN: CH0325814116
|Performance im Blick
|
16.07.2026 10:03:23
SPI-Wert Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Kuros (Kuros Biosciences)-Anteile bei 29,20 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 34,247 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 15.07.2026 auf 21,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 736,30 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 26,37 Prozent verkleinert.
Alle Kuros (Kuros Biosciences)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 824,87 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kuros (Kuros Biosciences)
|
16.07.26
|SPI-Wert Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
09.07.26
|SPI-Papier Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
08.07.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
08.07.26
|Minuszeichen in Zürich: So entwickelt sich der SPI am Nachmittag (finanzen.at)
|
08.07.26
|Verluste in Zürich: SPI legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
02.07.26
|SPI-Wert Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
29.06.26
|SPI aktuell: SPI am Montagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
25.06.26