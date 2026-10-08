Kuros Aktie
WKN DE: A2ALS5 / ISIN: CH0325814116
|Kuros (Kuros Biosciences)-Performance
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08.10.2026 10:03:23
SPI-Wert Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kuros (Kuros Biosciences) von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurde das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier bei 29,20 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 34,247 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 623,29 CHF, da sich der Wert einer Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie am 07.10.2026 auf 18,20 CHF belief. Mit einer Performance von -37,67 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Kuros (Kuros Biosciences) eine Börsenbewertung in Höhe von 758,32 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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