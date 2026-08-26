Landis+Gyr Aktie
WKN DE: A2DUSP / ISIN: CH0371153492
|Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investmentbeispiel
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26.08.2026 10:03:29
SPI-Wert Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Landis+Gyr (Landis Gyr) von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 64,25 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie investiert hat, hat nun 15,564 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.08.2026 auf 46,45 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 722,96 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 27,70 Prozent verringert.
Landis+Gyr (Landis Gyr) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,35 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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