SPI-Wert Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 70,85 CHF wert. Bei einem Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 141,143 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 13.01.2026 7 297,11 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 51,70 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 27,03 Prozent eingebüßt.

Der Landis+Gyr (Landis Gyr)-Wert an der Börse wurde auf 1,48 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at