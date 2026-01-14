Landis+Gyr Aktie
WKN DE: A2DUSP / ISIN: CH0371153492
|Lukrative Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anlage?
|
14.01.2026 10:03:57
SPI-Wert Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment von vor 3 Jahren verloren
Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 70,85 CHF wert. Bei einem Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 141,143 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 13.01.2026 7 297,11 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 51,70 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 27,03 Prozent eingebüßt.
Der Landis+Gyr (Landis Gyr)-Wert an der Börse wurde auf 1,48 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Landis+Gyr (Landis Gyr)
Analysen zu Landis+Gyr (Landis Gyr)
