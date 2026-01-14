Landis+Gyr Aktie

WKN DE: A2DUSP / ISIN: CH0371153492

Lukrative Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anlage? 14.01.2026 10:03:57

SPI-Wert Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 70,85 CHF wert. Bei einem Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 141,143 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 13.01.2026 7 297,11 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 51,70 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 27,03 Prozent eingebüßt.

Der Landis+Gyr (Landis Gyr)-Wert an der Börse wurde auf 1,48 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren!
Aktien in diesem Artikel

Landis+Gyr (Landis Gyr) 56,00 -0,88%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag etwas leichter. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

