Landis+Gyr Aktie
WKN DE: A2DUSP / ISIN: CH0371153492
|Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anlage
|
30.09.2026 10:03:37
SPI-Wert Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment von vor 5 Jahren verloren
Am 30.09.2021 wurde das Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 60,40 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,656 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 29.09.2026 auf 49,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 81,13 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 18,87 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Landis+Gyr (Landis Gyr) belief sich zuletzt auf 1,37 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Landis+Gyr (Landis Gyr)
Analysen zu Landis+Gyr (Landis Gyr)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Landis+Gyr (Landis Gyr)
|53,00
|2,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen tiefer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Börsen in Asien letztlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag leichter. Die US-Börsen bewegten sich zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. Anleger in Asien zeigten sich in Kauflaune.