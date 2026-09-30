Landis+Gyr Aktie

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WKN DE: A2DUSP / ISIN: CH0371153492

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Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anlage 30.09.2026 10:03:37

SPI-Wert Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 30.09.2021 wurde das Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 60,40 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,656 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 29.09.2026 auf 49,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 81,13 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 18,87 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Landis+Gyr (Landis Gyr) belief sich zuletzt auf 1,37 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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