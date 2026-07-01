SPI-Wert Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Landis+Gyr (Landis Gyr) von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurde das Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 76,80 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie investiert, befänden sich nun 130,208 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 43,30 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 5 638,02 CHF wert. Mit einer Performance von -43,62 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Landis+Gyr (Landis Gyr) zuletzt 1,27 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at