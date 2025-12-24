Landis+Gyr Aktie
WKN DE: A2DUSP / ISIN: CH0371153492
|Langfristige Investition
|
24.12.2025 10:03:46
SPI-Wert Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 23.12.2020 wurde die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 67,55 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,480 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 23.12.2025 auf 51,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 76,68 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 23,32 Prozent vermindert.
Landis+Gyr (Landis Gyr) wurde am Markt mit 1,49 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Landis+Gyr (Landis Gyr)
|54,70
|0,00%