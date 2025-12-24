Landis+Gyr Aktie

WKN DE: A2DUSP / ISIN: CH0371153492

Langfristige Investition 24.12.2025 10:03:46

SPI-Wert Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 23.12.2020 wurde die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 67,55 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,480 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 23.12.2025 auf 51,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 76,68 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 23,32 Prozent vermindert.

Landis+Gyr (Landis Gyr) wurde am Markt mit 1,49 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

