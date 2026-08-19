Landis+Gyr Aktie

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WKN DE: A2DUSP / ISIN: CH0371153492

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Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anlage im Blick 19.08.2026 10:03:37

SPI-Wert Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 67,20 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1,488 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 48,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 72,17 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 27,83 Prozent verringert.

Landis+Gyr (Landis Gyr) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,39 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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