SPI-Wert Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Landis+Gyr (Landis Gyr) von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier an diesem Tag bei 69,30 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 144,300 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 09.06.2026 auf 49,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 171,72 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 28,28 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von Landis+Gyr (Landis Gyr) betrug jüngst 1,43 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at