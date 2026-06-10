Landis+Gyr Aktie
WKN DE: A2DUSP / ISIN: CH0371153492
|Langfristige Anlage
|
10.06.2026 10:04:15
SPI-Wert Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Landis+Gyr (Landis Gyr) von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier an diesem Tag bei 69,30 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 144,300 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 09.06.2026 auf 49,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 171,72 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 28,28 Prozent eingebüßt.
Der Marktwert von Landis+Gyr (Landis Gyr) betrug jüngst 1,43 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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