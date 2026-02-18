SPI-Wert Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Landis+Gyr (Landis Gyr)-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 59,95 CHF wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie investierten, hätten nun 16,681 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.02.2026 gerechnet (52,20 CHF), wäre das Investment nun 870,73 CHF wert. Damit wäre die Investition 12,93 Prozent weniger wert.

Landis+Gyr (Landis Gyr) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,52 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at