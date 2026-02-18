Landis+Gyr Aktie

Landis+Gyr

WKN DE: A2DUSP / ISIN: CH0371153492

Rentabler Landis+Gyr (Landis Gyr)-Einstieg? 18.02.2026 10:04:02

SPI-Wert Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Landis+Gyr (Landis Gyr)-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 59,95 CHF wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie investierten, hätten nun 16,681 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.02.2026 gerechnet (52,20 CHF), wäre das Investment nun 870,73 CHF wert. Damit wäre die Investition 12,93 Prozent weniger wert.

Landis+Gyr (Landis Gyr) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,52 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

