SPI-Wert Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: Wäre eine Investition in Landis+Gyr (Landis Gyr) von vor einem Jahr rentabel gewesen?

Das wäre der Verdienst eines frühen Landis+Gyr (Landis Gyr)-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 51,80 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie investiert, befänden sich nun 193,050 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 28.04.2026 auf 52,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 038,61 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 10 038,61 CHF, was einer positiven Performance von 0,39 Prozent entspricht.

Insgesamt war Landis+Gyr (Landis Gyr) zuletzt 1,57 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at