lastminute.com Aktie

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WKN DE: A111FU / ISIN: NL0010733960

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Rentable lastminutecom-Anlage? 25.03.2026 10:04:44

SPI-Wert lastminutecom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein lastminutecom-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in lastminutecom eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem lastminutecom-Papier an der Börse SWX feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die lastminutecom-Anteile bei 9,50 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die lastminutecom-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 10,526 lastminutecom-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 123,16 CHF, da sich der Wert einer lastminutecom-Aktie am 24.03.2026 auf 11,70 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 23,16 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von lastminutecom bezifferte sich zuletzt auf 124,09 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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