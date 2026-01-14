SPI-Wert lastminutecom-Aktie: So viel hätte eine Investition in lastminutecom von vor 3 Jahren gekostet

lastminute.com Aktie
Heute vor 3 Jahren wurden lastminutecom-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die lastminutecom-Anteile bei 23,55 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 424,628 lastminutecom-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.01.2026 gerechnet (14,55 CHF), wäre das Investment nun 6 178,34 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 38,22 Prozent.
Alle lastminutecom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 154,07 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
