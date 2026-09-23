SPI-Wert lastminutecom-Aktie: So viel hätte eine Investition in lastminutecom von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren in lastminutecom-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurden lastminutecom-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 23,55 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 424,628 lastminutecom-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des lastminutecom-Papiers auf 9,62 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 084,93 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 59,15 Prozent gleich.

lastminutecom wurde jüngst mit einem Börsenwert von 101,87 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at