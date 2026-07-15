SPI-Wert lastminutecom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem lastminutecom-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in lastminutecom-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Die lastminutecom-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die lastminutecom-Aktie bei 12,00 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 CHF in die lastminutecom-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 83,333 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 079,17 CHF, da sich der Wert eines lastminutecom-Anteils am 14.07.2026 auf 12,95 CHF belief. Damit wäre die Investition 7,92 Prozent mehr wert.

lastminutecom wurde jüngst mit einem Börsenwert von 137,38 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at