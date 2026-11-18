Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in lastminutecom-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit lastminutecom-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das lastminutecom-Papier bei 25,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die lastminutecom-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 40,000 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 9,20 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 368,00 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 63,20 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von lastminutecom bezifferte sich zuletzt auf 98,79 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at