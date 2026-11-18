lastminute.com Aktie
WKN DE: A111FU / ISIN: NL0010733960
|lastminutecom-Performance
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18.11.2026 10:03:19
SPI-Wert lastminutecom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem lastminutecom-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit lastminutecom-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das lastminutecom-Papier bei 25,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die lastminutecom-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 40,000 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 9,20 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 368,00 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 63,20 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von lastminutecom bezifferte sich zuletzt auf 98,79 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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