lastminute.com Aktie
WKN DE: A111FU / ISIN: NL0010733960
|lastminutecom-Anlage im Blick
|
12.11.2025 10:03:49
SPI-Wert lastminutecom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in lastminutecom von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurde das lastminutecom-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die lastminutecom-Aktie an diesem Tag 17,82 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,612 lastminutecom-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 79,69 CHF, da sich der Wert einer lastminutecom-Aktie am 11.11.2025 auf 14,20 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 20,31 Prozent verringert.
Der Börsenwert von lastminutecom belief sich jüngst auf 149,41 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
