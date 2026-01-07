lastminute.com Aktie
WKN DE: A111FU / ISIN: NL0010733960
|Investmentbeispiel
|
07.01.2026 10:03:58
SPI-Wert lastminutecom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in lastminutecom von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades lastminutecom-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der lastminutecom-Aktie betrug an diesem Tag 16,60 CHF. Bei einem lastminutecom-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 60,241 lastminutecom-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 825,30 CHF, da sich der Wert einer lastminutecom-Aktie am 06.01.2026 auf 13,70 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 17,47 Prozent abgenommen.
Jüngst verzeichnete lastminutecom eine Marktkapitalisierung von 137,80 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
