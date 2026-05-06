lastminute.com Aktie
WKN DE: A111FU / ISIN: NL0010733960
|Rentable lastminutecom-Anlage?
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06.05.2026 10:05:22
SPI-Wert lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in lastminutecom von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde die lastminutecom-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 24,50 CHF. Bei einem lastminutecom-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,082 lastminutecom-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.05.2026 gerechnet (11,25 CHF), wäre die Investition nun 45,92 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 54,08 Prozent.
Der Marktwert von lastminutecom betrug jüngst 120,34 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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