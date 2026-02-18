SPI-Wert lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in lastminutecom von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen lastminutecom-Einstiegs gewesen.

Die lastminutecom-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die lastminutecom-Anteile bei 23,50 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das lastminutecom-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 42,553 lastminutecom-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.02.2026 gerechnet (14,50 CHF), wäre das Investment nun 617,02 CHF wert. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 617,02 CHF entspricht einer negativen Performance von 38,30 Prozent.

Zuletzt verbuchte lastminutecom einen Börsenwert von 153,27 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

