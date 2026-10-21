lastminute.com Aktie

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WKN DE: A111FU / ISIN: NL0010733960

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Performance unter der Lupe 21.10.2026 10:03:28

SPI-Wert lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein lastminutecom-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die lastminutecom-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem lastminutecom-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 21,40 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 4,673 lastminutecom-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen lastminutecom-Papiere wären am 20.10.2026 42,90 CHF wert, da der Schlussstand 9,18 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 57,10 Prozent verringert.

lastminutecom wurde am Markt mit 97,34 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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