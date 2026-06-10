SPI-Wert lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein lastminutecom-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in lastminutecom eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der lastminutecom-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die lastminutecom-Aktie an diesem Tag 41,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die lastminutecom-Aktie investiert hätte, hätte er nun 243,902 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 09.06.2026 auf 12,55 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 060,98 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 69,39 Prozent vermindert.

Insgesamt war lastminutecom zuletzt 134,83 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at