lastminute.com Aktie
WKN DE: A111FU / ISIN: NL0010733960
|Rentables lastminutecom-Investment?
|
26.08.2026 10:03:29
SPI-Wert lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in lastminutecom von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurde das lastminutecom-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 22,00 CHF. Bei einem lastminutecom-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 45,455 lastminutecom-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 545,45 CHF, da sich der Wert einer lastminutecom-Aktie am 25.08.2026 auf 12,00 CHF belief. Mit einer Performance von -45,45 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der lastminutecom-Wert an der Börse wurde auf 124,63 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu lastminute.com N.V.
|
26.08.26
|SPI-Wert lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in lastminutecom von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
19.08.26
|SPI-Titel lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in lastminutecom von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
12.08.26
|SPI-Papier lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein lastminutecom-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
06.08.26
|Handel in Zürich: SPI schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
06.08.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
06.08.26
|Gewinne in Zürich: SPI steigt (finanzen.at)
|
05.08.26
|Gewinne in Zürich: SPI zum Ende des Mittwochshandels stärker (finanzen.at)
|
05.08.26
|Gewinne in Zürich: SPI steigt (finanzen.at)
Analysen zu lastminute.com N.V.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|lastminute.com N.V.
|12,60
|-0,79%