SPI-Wert lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in lastminutecom von vor 3 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in lastminutecom-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurde das lastminutecom-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 22,00 CHF. Bei einem lastminutecom-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 45,455 lastminutecom-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 545,45 CHF, da sich der Wert einer lastminutecom-Aktie am 25.08.2026 auf 12,00 CHF belief. Mit einer Performance von -45,45 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der lastminutecom-Wert an der Börse wurde auf 124,63 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at