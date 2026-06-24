lastminute.com Aktie

lastminute.com für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A111FU / ISIN: NL0010733960

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Lukrativer lastminutecom-Einstieg? 24.06.2026 10:03:49

SPI-Wert lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in lastminutecom von vor einem Jahr bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen lastminutecom-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades lastminutecom-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 15,50 CHF. Bei einem lastminutecom-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 64,516 lastminutecom-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 838,71 CHF, da sich der Wert eines lastminutecom-Papiers am 23.06.2026 auf 13,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 16,13 Prozent eingebüßt.

Der lastminutecom-Wert an der Börse wurde auf 139,97 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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