lastminute.com Aktie
WKN DE: A111FU / ISIN: NL0010733960
|Investmentbeispiel
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15.04.2026 10:04:18
SPI-Wert lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte eine lastminutecom-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 15.04.2021 wurden lastminutecom-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 38,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das lastminutecom-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,577 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen lastminutecom-Papiere wären am 14.04.2026 32,22 CHF wert, da der Schlussstand 12,50 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 67,78 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte lastminutecom einen Börsenwert von 128,35 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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