Leclanche Aktie
WKN DE: A1CUUB / ISIN: CH0110303119
|Profitable Leclanche (Leclanché SA)-Investition?
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22.04.2026 10:03:49
SPI-Wert Leclanche (Leclanché SA)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Leclanche (Leclanché SA)-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurde das Leclanche (Leclanché SA)-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Leclanche (Leclanché SA)-Aktie bei 2,80 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 357,143 Leclanche (Leclanché SA)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 21.04.2026 35,36 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 0,10 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 96,46 Prozent verringert.
Leclanche (Leclanché SA) war somit zuletzt am Markt 146,77 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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