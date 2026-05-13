SPI-Wert Leclanche (Leclanché SA)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Leclanche (Leclanché SA) von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Leclanche (Leclanché SA)-Aktien gewesen.

Am 12.05.2021 wurde die Leclanche (Leclanché SA)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Leclanche (Leclanché SA)-Anteile bei 0,89 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Leclanche (Leclanché SA)-Aktie investiert hat, hat nun 1 118,568 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Leclanche (Leclanché SA)-Aktie auf 0,10 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 109,40 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 89,06 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Leclanche (Leclanché SA) zuletzt 150,37 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at