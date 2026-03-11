Leclanche Aktie
WKN DE: A1CUUB / ISIN: CH0110303119
|Lohnender Leclanche (Leclanché SA)-Einstieg?
|
11.03.2026 10:03:51
SPI-Wert Leclanche (Leclanché SA)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Leclanche (Leclanché SA) von vor 3 Jahren eingebracht
Die Leclanche (Leclanché SA)-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 0,63 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Leclanche (Leclanché SA)-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 587,302 Leclanche (Leclanché SA)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 10.03.2026 auf 0,12 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 190,48 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 80,95 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Leclanche (Leclanché SA) belief sich zuletzt auf 180,68 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
