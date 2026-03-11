Leclanche Aktie

Leclanche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CUUB / ISIN: CH0110303119

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnender Leclanche (Leclanché SA)-Einstieg? 11.03.2026 10:03:51

SPI-Wert Leclanche (Leclanché SA)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Leclanche (Leclanché SA) von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Leclanche (Leclanché SA)-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Die Leclanche (Leclanché SA)-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 0,63 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Leclanche (Leclanché SA)-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 587,302 Leclanche (Leclanché SA)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 10.03.2026 auf 0,12 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 190,48 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 80,95 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Leclanche (Leclanché SA) belief sich zuletzt auf 180,68 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Leclanche (Leclanché SA)

mehr Nachrichten