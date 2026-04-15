Leclanche Aktie

Leclanche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CUUB / ISIN: CH0110303119

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Lukratives Leclanche (Leclanché SA)-Investment? 15.04.2026 10:04:18

SPI-Wert Leclanche (Leclanché SA)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Leclanche (Leclanché SA) von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Leclanche (Leclanché SA)-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 15.04.2021 wurden Leclanche (Leclanché SA)-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Leclanche (Leclanché SA)-Anteile bei 0,98 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Leclanche (Leclanché SA)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 102,459 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.04.2026 auf 0,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10,18 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 89,82 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Leclanche (Leclanché SA) belief sich jüngst auf 149,73 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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