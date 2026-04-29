SPI-Wert Leclanche (Leclanché SA)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Leclanche (Leclanché SA) von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in Leclanche (Leclanché SA)-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 29.04.2025 wurde die Leclanche (Leclanché SA)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 0,22 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 45 045,045 Leclanche (Leclanché SA)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Leclanche (Leclanché SA)-Papiers auf 0,10 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 504,50 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 54,95 Prozent vermindert.

Der Leclanche (Leclanché SA)-Wert an der Börse wurde auf 158,29 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at