Leclanche Aktie
WKN DE: A1CUUB / ISIN: CH0110303119
|Performance im Blick
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29.04.2026 10:03:44
SPI-Wert Leclanche (Leclanché SA)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Leclanche (Leclanché SA) von vor einem Jahr bedeutet
Am 29.04.2025 wurde die Leclanche (Leclanché SA)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 0,22 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 45 045,045 Leclanche (Leclanché SA)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Leclanche (Leclanché SA)-Papiers auf 0,10 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 504,50 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 54,95 Prozent vermindert.
Der Leclanche (Leclanché SA)-Wert an der Börse wurde auf 158,29 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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