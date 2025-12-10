SPI-Wert Leclanche (Leclanché SA)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Leclanche (Leclanché SA)-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Leclanche (Leclanché SA)-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurde die Leclanche (Leclanché SA)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Leclanche (Leclanché SA)-Anteile an diesem Tag bei 0,17 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Leclanche (Leclanché SA)-Aktie investiert hat, hat nun 5 882,353 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 944,12 CHF, da sich der Wert einer Leclanche (Leclanché SA)-Aktie am 09.12.2025 auf 0,16 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 5,59 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Leclanche (Leclanché SA) eine Börsenbewertung in Höhe von 187,39 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at