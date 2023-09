SPI-Wert LEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes LEM-Investment eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden LEM-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 621,00 CHF wert. Bei einem LEM-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,103 LEM-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 19.09.2023 auf 2 030,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 32 689,21 CHF wert. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 32 689,21 CHF entspricht einer Performance von +226,89 Prozent.

Der Börsenwert von LEM belief sich zuletzt auf 2,34 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at