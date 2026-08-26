LEM Aktie

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WKN: A0F657 / ISIN: CH0022427626

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Lukratives LEM-Investment? 26.08.2026 10:03:29

SPI-Wert LEM-Aktie: So viel hätte eine Investition in LEM von vor einem Jahr gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die LEM-Aktie Anlegern gebracht.

Die LEM-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 529,00 CHF. Bei einem LEM-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18,904 LEM-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen LEM-Papiere wären am 25.08.2026 9 678,64 CHF wert, da der Schlussstand 512,00 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 3,21 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete LEM eine Marktkapitalisierung von 565,79 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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