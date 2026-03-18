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LEM Aktie

LEM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0F657 / ISIN: CH0022427626

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Profitables LEM-Investment? 18.03.2026 10:04:50

SPI-Wert LEM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LEM-Investment von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in LEM-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades LEM-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die LEM-Anteile bei 1 856,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,054 LEM-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 17.03.2026 auf 263,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14,20 CHF wert. Mit einer Performance von -85,80 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für LEM eine Börsenbewertung in Höhe von 300,13 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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