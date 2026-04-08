SPI-Wert LEM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LEM-Investment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen LEM-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades LEM-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 611,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,164 LEM-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 07.04.2026 47,79 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 292,00 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 47,79 CHF, was einer negativen Performance von 52,21 Prozent entspricht.

LEM wurde jüngst mit einem Börsenwert von 328,89 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at